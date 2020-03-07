Müdahale hakkı yok

Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 4 sınır kapısını kapaması sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından saraya davet edilen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın açıklamaları Rumları memnun etmedi. Spehar, bu sorunu görüşmek üzere Rum lideri Nikos Anastasiadis’ten randevu talep ederken, Rum Hükümet Sözcüsü Kriakos Kusios, BM’nin bu konuya müdahale hakkının olmadığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini, “AB’de Corona Alarmı -Barikatlar Sadece Kıbrıs’ta İlgi Çekiyor UNFICYP’den Hoşnutsuzluk” başlıkları altında verirken, Avrupa’da virüs yüzünden ölümler her geçen gün artarken Kıbrıs’ta gündemin sınır kapılarının kapanmasına odaklandığı yorumunda bulundu.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın dünkü toplantıda sınır kapılarının kapanması kararına ilişkin partilere bilgi verdiğini belirttiği haberinde, siyasi partilerin açıklamalarını da okuyucuya yansıttı.

Gazete ayrıca, UNFICYP’in önceki gün yaptığı açıklamada, sınır kapılarının kapatılması kararından duyduğu endişeyi dile getirdiğini, Rum hükümetinin ise hoşnut kalmadığı bu açıklamaya, sınır kapılarının kapatılması kararın siyasi olmadığı argümanıyla yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, UNFICYP tarafından dün yapılan açıklamaya geniş yer verdi.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı Müdürü Viktoras Papadopulos ve Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Rum Başkanlık Sarayı Müdürü Viktoras Papadopulos açıklamasında, “Barış Gücü’nün bu konuda hiçbir yetkisinin bulunmadığını” iddia ederek, “Kıbrıs’ta yaşayanların sağlıklarının sadece Kıbrıs hükümetinin yetkisinde olduğunu ve UNFICYP’in böyle bir açıklama yapmaya hakkı bulunmadığını” savundu.

Rum Hükümet Sözcüsü Kusios ise, Rum hükümetinin, sadece tüm sınır kapılarının normal şekilde faaliyette olmasını değil aynı zamanda başka geçiş noktalarının açılmasını da arzuladığını birçok kez yinelediklerini savundu.