Nepal’de kaos

Nepal’de hükümetin sosyal medya platformlarına getirdiği yasak sonrası başlayan gençlik protestolarında can kaybı 30’a yükseldi, 1033 kişi yaralandı. Gösterilerin öncüsü “Z Kuşağı” olarak tanımlanan gençler. Üniversite ve lise öğrencileri ile küçük çocuklar bile ellerinde kitaplarla yürüyüşlere katılıyor. Sosyal medya yasağı geri çekildi ancak yolsuzluk karşıtı talepler sürüyor. Göstericiler, Nepal Parlamentosu’nu ateşe verirken, Başbakan Sharma Oli istifa etti. Başkent Katmandu’da süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklar boş kaldı. Silahlı askerler, protestocular tarafından ateşe verilen parlamento binasını koruma altına aldı. Protestolar, hükümetin WhatsApp, Instagram ve Facebook’un da aralarında bulunduğu 26 sosyal medya platformunu “kayıt zorunluluğunu yerine getirmedikleri” gerekçesiyle yasaklamasının ardından başladı. Tepkilerin büyümesi üzerine yasak, pazartesi gecesi geri çekildi.

Başkent ve diğer şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis, gösterileri göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, cop ve gerçek mermi kullanarak bastırmaya çalıştı. Pazartesi günü 19 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Salı günü ise öfke büyüyerek Katmandu’daki parlamento binası, Nepali Kongre Partisi genel merkezi ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın evi ateşe verildi; ölü sayısı 22’ye yükseldi. Can kaybı sayısı dün 30’a yükseldi.

Nepal Genelkurmay Başkanı General Ashok Raj Sigdel, protestocuları şiddeti fırsata çevirmekle suçladı ve ordunun gerekirse duruma müdahale edeceğini vurguladı. Gösteriler, herhangi bir siyasi grup tarafından üstlenilmedi; gençler sosyal medyada organize oluyor. Katmandu Belediye Başkanı Balen Shah, protestolara destek veren tek seçilmiş siyasetçi olarak öne çıktı.





Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025, 09:48