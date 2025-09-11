Fransa'da halk ayaklandı

Başbakan Bayrou hükümetinin düşmesiyle çıkmaza giren Macron yönetimine karşı büyük protestolar başladı.

Fransa sokaklarında polisle eylemciler arasında şiddetle çatışmalar yaşanıyor. Fransa'nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, dün göreve büyük bir protesto dalgasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler düzenleniyor.

France24'ün aktardığına göre “Her Şeyi Engelleyelim” adlı bir sol kolektifin önderlik ettiği protestolar, son üç yıldır savunma bakanı olarak görev yapan Macron'un yakın müttefiki 39 yaşındaki Lecornu için bir "ateş çemberinden geçme töreni" olabilir. Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa genelinde toplanmaya başladı ve asayişi sağlamak için 80 bin polis görevlendirildi.

Paris'teki liselerin önünde ve Rennes ve Montpellier gibi diğer Fransız şehirlerinde birkaç protesto gerçekleşti.

AFP muhabirlerinin bildirdiğine göre, Paris'te 5. bölgedeki Henri-IV ve Lavoisier, 9. bölgedeki Lamartine, 11. bölgedeki Voltaire, 13. bölgedeki Claude-Monet ve 20. bölgedeki Hélène-Boucher okullarında barikatlar kuruldu.

Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık yüz genç Lavoisier'in önünde toplandı. “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz”, “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” yazılı pankartlar vardı.

Gözaltı sayısı en az 300

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Her Şeyi Engelle” gösterilerinin ilk aşamalarında yaklaşık 300 kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Protestolar nasıl başladı?

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle öfkeye neden oluyor.

Bu hoşnutsuzluktan yola çıkarak, “Her şeyi engelle” (“Bloquons tout”) adında yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve bugün ülke çapında gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

Temmuz ayında sosyal medyada başlatılan kampanya, 2018-2019 Sarı Yelekliler (“Gilets jaunes”) protestolarıyla karşılaştırılmaya başlandı.

Bu protestolar, akaryakıt vergileriyle başlayan ve eşitsizlik, ekonomik zorluklar ve halkla bağlantısı kopmuş görülen siyasi düzeni protesto eden ülke çapında bir ayaklanmaya dönüşen bir halk hareketiydi.



Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025, 09:32