Mülteci getirenler cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu yakınlarında ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen 13 mülteciye yardım ettikleri belirtilen İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, 9 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu’da insan kaçakçılığı yapılacağı ve mülteci getirileceğine dair ihbar alındığını ve söz konusu bölgede pusuya yattıklarını söyledi. Polis, saat 23.00 sıralarında, Suriye uyruklu 13 mültecinin bir tekne ile kıyıya geldiğini ifade etti. Saydağ, İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül’ün kıyıya çıkan mültecileri karşıladığını ve onlara yardım etmek isterken suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

Polis, yakalanan zanlıların bazı ifadeler verdiklerini belirterek, Fatih Esergül ile Hakan Esergül’ün söylediklerini aktardı. Saydağ, Esergül kardeşlerin ifadelerinde Türkiye’den bir kişinin İbrahim Demir’i aradığını, teknesinin arızalandığını söyleyip yardım istediğini öne sürdüklerini açıkladı. Polis, Esergül kardeşlerin Demir’e yardımcı olmak için bölgede olduklarını iddia ettiklerini de aktardı.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Saydağ, zanlıların, işledikleri suçun ciddiyetine dikkat çekerek, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 7 günü geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.