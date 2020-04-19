‘Kaçamazsın’

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yaşanan olayda kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyen partneri M.N.’yi (K-27) alt geçitte sıkıştırıp darp ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Ercan Uzunçelebi şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının önce kendisine ait apartman dairesinde genç kadına cinsel tacizde bulunduğu, ardından evine gitmek için yola koyulan N.M.’yi alt geçitte sıkıştırıp darp ettiği ve tecavüze kalkıştığı ileri sürüldü.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 17 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50 sıralarında Haspolat’ta Belediye Evleri apartmanlarındaki dairesinde kız arkadaşı N.M.’nin bacaklarını rızası dışında okşadığını, aynı gün saat 20.30 sıralarında ise kendi evine gitmek için yola koyulan genç kadını takibe başladığını söyledi.

Polis, zanlının Haspolat Çemberi yakınındaki alt geçitte sıkıştırdığı N.M.’yi kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle yüzüne tokat atıp, göğsünden iterek düşürdükten sonra cinsel organını genç kadının ağzına zorla sokmaya çalıştığını açıkladı.

N.M.’nin olay yerinden kaçtığını, polise gidip yardım istediğini kaydeden soruşturma memuru, zanlının tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandığını söyledi.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, darp ve tecavüz iddialarının araştırılacağını belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



