Ana sorun stres

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın nüfusu sürekli artış gösterirken, devletin yönettiği hastaneler yetersiz kalıyor. Sağlık sorunu yaşayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar, devlet hastanelerinden gerekli hizmet alamadıklarını; özele gitmek için de ciddi anlamda para harcadıklarını söylüyor ve bu soruna çözüm üretilmesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor. Vatandaşlar, hastalıklarda meydana gelen artışları ‘stresli yaşama’ bağlıyor.

Bazı ameliyatlar için aylarca beklemek zorunda kalan vatandaşlar, böylesi bir durum karşısında özele gitmek zorunda kalıyor.

Vatandaşlar “özel hastanelere para yetiştirmek kolay değildir. Herkes elindekini harcayıp, tedavi olmak istiyor ama bunun da sonu yok” diyor.

Nüfus artışına paralel olarak yeni hastanelerin devreye girmesini isteyen vatandaşlar, uzman doktor ve sağlık ekibinin güçlendirilmesi için devletin bu sektöre daha fazla pay ayırmasını öneriyor.

Ne dediler?..

Özkan Özipek

“Rahatsızlandığım zaman devlet hastanesine gidiyorum, çünkü maddi durumumuz özel hastaneye gitmek için yeterli değil. Mecburen devlet hastanelerine gidiyoruz. Eksiklikleri var ama iyi hizmet için çalışılıyor. Çevremde gördüğüm kadarıyla hastalıklarda bir artış söz konusudur. Bunun nedeni bence yediğimiz içtiğimiz gıdalardır. Salatalık alıyoruz üç gün sonra buzlukta ya eriyor ya da büyüyor. Tüm bunlarla birlikte hastalıklar da artıyor.”

Sonnur Buyuklu

“Rahatsızlandığım zaman bazen devlet bazen de özel hastanelerden sağlık hizmeti alıyorum. Özel hastaneler ile devlet hastanesi arasında bazı noktalarda fark var. Bazı noktalarda da beklemek yerine özelden hizmet alıyorum. Devlet hastanesinde randevu ve sıra sorunu yaşanıyor. Sıra beklerken daha fazla zaman harcıyorsunuz ancak özelde daha kısa sürede işinizi halledebiliyorsunuz. Son zamanlarda özellikle pandemi döneminden sonra birçok insanın hasta olup uzun süre hasta kaldığını görüyorum. İnsanlar pandemiden sonra mutlu hayata geçiş yapamadı. İnsanlarda bir mutsuzluk var, buna ekonominin iyi olmamasının neden olduğunu düşünüyorum.”

Naciye Yaman

“Hasta olduğum zaman devlet hastanesinden hizmet alıyorum. Çok sıkıntı olmasa da iyi bir hizmet alıyorum ancak çok kalabalık ve uzun sürede tedavi olabiliyorsunuz. Ekonomik şartlar nedeniyle özel hastanelerden hizmet alamıyoruz. Keşke özelden de sağlık hizmeti alabilsek. Yakın çevremde hastalıklarda çok fazla bir artış vardır. Herkes bunu pandemi döneminde vurulduğumuz aşılara bağlıyor ancak stresli yaşam ve herkesin pahalılık nedeniyle sağlıklı beslenememesinden kaynaklandığını düşünüyorum.”

Mehmet Beyaztaşlı

“Para olduğu zaman özelden para olmadığı zaman devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alıyorum. Geçen gün annemi Cengiz Topel Hastanesi’ne götürdük ve mecbur kalarak özel hastane ambulansı ile annemi özel hastaneye götürmek zorunda kaldık. İnsanlar stres altında ,kendimize bakmadığımız için hasta oluyoruz ancak diğer yandan da ülke şartları bizleri hasta ediyor.”

Havva Mertdağ

“Eskiden hasta olduğum zaman devlet hastanesinden hizmet alırdım ancak şimdi özelden hizmet alıyorum çünkü devlet hastanesi hizmet veremiyor. Şu anda özel hastaneler bizleri maddi yönden zorlasa da mecburen gidiyoruz. Yakın çevremdeki insanlarda sürekli hasta oluyor ve uzun sürede iyileşiyor. Bu hastalıklardaki artışın nedeninin yurt dışından gelen yabancılar olduğunu düşünüyorum.”

Fatma Refikoğlu

“Hasta olduğum zaman özel hastanelerden hizmet alıyorum çünkü devlet hastanesinin hijyenik olmadığını ve iyi bir sağlık hizmeti vermediğini düşünüyorum. Devlet hastanesinde o kadar çok yoğunluk var ki insanlar üst üste sıra bekliyor. Yakın çevremde son zamanlarda hastalıklarda ciddi bir artış söz konusudur. Hastalıklardaki artışın strese ve nüfus sayısındaki kontrolsüzlüğün neden olduğunu düşünüyorum.”

Ali Recep Piro

“Rahatsızlandığım zaman devlet hastanesinden de özel hastaneden de hizmet alıyorum. Devlet hastanesinden aldığım hizmetten de memnunun ancak özelden de hizmet aldığım zamanlar oluyor. Son zamanlarda hastalıklarda bir artış olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni kişilerin kendilerine iyi bakmamaları ve stresten uzak durmalarıdır. Stresten de insanlar hasta oluyor.”

Ercan Oraç

“Hasta olduğum zaman devletten hizmet almak istiyorum ancak her yerinde sıkıntı var. Devlet hastanesinden aldığım hizmetten memnun değilim. Bazen özel hastanelerden hizmet alıyorum ancak onu da bazen bütçemiz kaldırmıyor. Devlet hastanesinin daha iyi hizmet vermesi için yetkililerin adım atmasını istiyorum. Çevremde son zamanlarda hastalıklarda bir artış söz konusudur. Bunun sebebi bence insanların stresli yaşamaları ve pahalılık nedeniyle sağlıklı beslenememeleridir.”