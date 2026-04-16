Maceranın sonu böyle

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan bir marketten 16 bin liralık içki, kazak ve lego çalan Kazakistanlı D.K. (E-19), M.M. (E-19) ve T.C. (E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların market çalışanları tarafından fark edildiği, olayın polise bildirildiği, tümünün suçüstü yakalandığı belirtildi.

Polis, zanlıların 11 Nisan 2026 tarihinde saat 18.40 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan bir marketten 16 bin 848 TL değerinde alkollü içki çaldıklarını söyledi. Polis memuru; 2 adet Jameson Orange 70 cl, 2 adet Jameson Cold Brew 70 cl ve 2 adet Jameson 70 cl alkollü içki ile 4 adet araç legosu ve bir adet kazağı kendilerine ait okul çantalarının içerisine koyarak kasaya uğramadan market dışına çıkardıklarını belirtti.

Polis, zanlıların olay mahallinde suçüstü yakalandıklarını ve yapılan aramada içkilerin ve diğer eşyaların üzerlerinde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Olayın ardından zanlıların tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 3 gün ek süre emri temin edildiğini belirten polis, bu süre zarfında gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların Kazakistan vatandaşı olduklarının ve ülkede öğrenci statüsünde bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek imza atmalarına ve kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.

