Tümü tutuklandı

Lefkoşa’da gece saatlerinde meydana gelen olayda trafikte kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle bir şahsı darp eden F.A.(E-25), W.M.(E-32), M.B.(E-28) ve M.A.(E-24) şikayet üzerine tutuklandı. Haklarında “kavga ve rahatsızlık” suçlarından soruşturma yürütülen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; zanlıların 14 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle İ.C.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kontrole götürüldüklerini belirtti.

Polis, yapılan muayenede zanlı W.M.’nin burnunda kırık tespit edildiğini ifade etti. Polis, bu nedenle İ.C. hakkında da soruşturma başlatıldığını, olayın aydınlatılabilmesi için kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis memuru; alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlılar hakkında 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.