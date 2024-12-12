‘Olumlu yanıt bekliyor’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yeni kapı açılmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ayaküstü konuştuğunu ve kendisinden ‘olumlu bir karar’ beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar ise yaptığı açıklamada, yeni geçiş kapıları için görüşmelerin yakında olacağını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni kapılar açılması konusunu görüşme olasılıkları konusunda kendisine olumlu cevap vermesini umduğunu söyledi.

Alithia, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de önceki akşam düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayaküstü görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, resepsiyon çıkışında Rum basınına yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis resepsiyon çıkışında gazetecilerin, Tatar’a ne söylediğini sormasına karşılık, “ Resepsiyondan önce de söylediğim gibi, yeni barikatların açılması konusunu görüşmek için yarın bile buluşmaya hazır olduğumuzu ilettim.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau tarafından bu konuda bir çaba harcanmakta olduğunu hatırlatan Hristodulidis, “bazı konularda yaklaşım farklılıkları bulunduğunu” söyledi.

Politis haberi ise“BM Resepsiyonunda Barikatlar Konusunu Konuştular… UNFICYP Görüşmeyi ve Yeni Çaba Başlamadan Önce Yeni Geçitlerin İlan Edilmesini Bekliyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın tokalaşırken görüldüğü bir de fotoğrafla desteklediği haberinde, “BM’nin, Stewart aracılığıyla, önümüzdeki günlerde, hangi barikatların açılmasının mümkün olduğu konusundaki çıkmazın kırılabileceğinden iyimser göründüğü” yorumunu yaptı.

Tatar: Yakında görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da BM’nin düzenlediği yıl sonu resepsiyonunun ardından yaptığı açıklamada, “Rum lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte katıldığı Birleşmiş Milletler’in ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlediği yıl sonu resepsiyonunun ardından açıklamalarda bulundu.

Rum lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mütekabiliyet vurgusu yaptı ve Kıbrıs Türklerinin kendi devletleri olduğunun altını çizdi.

“Hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için daha iyi bir gelecek istiyorum. Önemli olan karşılıklı anlayıştır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Hristodulidis’ten Kıbrıs Türklerine yönelik daha anlayışlı bir tutum ortaya koymasını beklediğinin ve Kıbrıs Türklerinin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemenlik hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Yeni geçiş kapılarının açılması ile Kıbrıslı Türkler ve Rumların daha iyi ilişkiler içinde olacağı temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni geçiş kapıları için görüşmelerin yakında olacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024, 09:54