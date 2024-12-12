Uzlaşın artık

Abdullah SUİÇMEZ

Kara sınır kapılarında yoğunluk devam ederken, karşılıklı geçişlerde uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlardan tepkiler yükseliyor. Metehan Sınır Kapısında Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar; sadece alış-veriş için değil, sağlık, uçuş ve ilaç için de güneye geçtiklerini belirtirken, iki lidere de yeni kapı açma çağrısında bulundu.

Vatandaşlar ne dedi…?

Güren Dellaloğlu

“Çok sıkıntı çekiyoruz, biz yarı yolda girdik kuyruğa, bazıları Metehan çemberinde beklemeye başladı. Daha fazla kapı açılmalı, Çağlayan ve Mağusa kapıları açılırsa insanlar eziyet çekmekten kurtulur. Yıllardır yaşanan sorunlar görmezden geliniyor, belki insanların sesine kulak verip, bu sorunu çözerler.”

Yaşar Alacı

“Metehan ve diğer kapılarda yaşananları devlet görmüyor mu? İnsanların çektiği eziyet artık bitsin, bu kapılar açıldı artık kapanmaz. Devlet artık bir çözüm bulsun, iki liderin konuşup yeni sınır kapılarının açılması için anlaşması çok mu zor. Artık yeter, bıktık, usandık. Yani yetkililer üzerine düşeni yapmıyorsa kim yapacak, kime anlatalım derdimizi. Artık kapılardan saatlerce beklemek istemiyoruz.”

Eral Erbilen

“İnsanlar eziyet çekiyor, Dışişleri Bakanımız yeni sınır kapılarına gerek yok diyor. Hiçbir işi halledemiyorlar. Sınır kapısında eziyet, patates kuyruğunda eziyet… 2025 geldi, dünya uzaya çıkıyor, biz 2 saate Metehan’dan geçemiyoruz. Sadece alış-veriş için değil, sağlık, uçuş ve ilaç için de güneye giden var. Hastalar saatlerce bekliyor, işe gidenler geç kalıyor.”

Nadir Cankut

“Güneye işe gidiyorum. Evden bir buçuk saat erken çıkıyorum ama ara sıra işe geç kalıyorum. Her gün aynı sorunu yaşıyorum. Şimdi de bir buçuk saattir yoldayım. Kapılarla ilgili gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.”

Mehmet Soner

“Bir saattir bekliyoruz, her zaman aynı şey. Yolcular uçaklarını kaçırıyor, insanların işleri aksıyor. Ben taksi şoförüyüm. İsterlerse bu sorunu çözerler Alternatif kapı ya da taksi ve ticari araçlar için ayrı bir yol açılabilir. İnsanlar daha ucuz olduğu için güneye gidiyor, bu nedenle her zaman yoğunluk olacaktır.”

Salih Sevindik

“Geçişler yıllardır böyle, saat fark etmiyor. Her zaman yoğunluk var. Hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar çile çekiyor. Kapıların karşılıklı olarak genişletilmesiyle çözüm olacağını düşünüyorum.”

Fitnet Korkmaz

“Bir buçuk saattir yoldayım, artık yaşanan bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bir Kıbrıslı olarak, yaşanan duruma üzülüyorum. Kapılarda sistem olursa mesela ticari taksiler için ayrı şerit açılsa belki bu kadar yoğunluk olmaz.”