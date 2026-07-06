Öncelik ‘Afrodit’te

Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, haftalık Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, doğal gaz yataklarıyla ilgili detayları paylaştı.

Damianos, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki doğal gazdan halkın faydasının ne olacağı şeklindeki soru üzerine, faydanın ekonomik anlamda olacağını bununla birlikte “Afrodit”, “Glafkos” ve “Pigasos”(Pegasus) yataklarından elde edilecek gelirin, 15 yıllık bir zaman dilimiyle, 10 milyar euro olarak hesaplandığını ifade etti.

Damianos, “Afrodit” yatağıyla ilgili nihai yatırım kararının, 2027 yılının ikinci altı ayı içerisinde alınmasının beklendiğini, 2031 yılında ise bu yataktan ilk doğal gazın elde edilmesinin tahmin edildiğini söyledi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını öngören GSI projesi konusunda Avrupa Yatırım Bankası'na yapılan projenin bütünlüklü maliyetine ilişkin başvurunun ne zaman sonuçlanacağına dair bir soru üzerine Damianos, bu konuda Avrupa Yatırım Bankası’nı beklediklerini ifade etti.

Damianos, bir başka soru üzerine elektrik bağlantısının elektrik ücretlerini düşüreceğini düşündüklerini belirtti.

