Kalplerde yaşıyorlar

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremde ilk sarsıntıda yıkılan Adıyaman İsias Otel’in enkazının altında kalarak yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol takımı için dün yürüyüş düzenlendi. Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği’nin düzenlediği

5. Geleneksel Bahar Yürüyüşünde, Şampiyon Melekler Takımı anıldı.

“Şampiyon Melekler Takımı için yürüyoruz” sloganıyla dün sabah gerçekleşen etkinlikte toplanan gelir, Şampiyon Melekler için bağışlanacak. Yürüyüşe Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, milletvekilleri, Mesarya Belediye Başkanı, Akdoğan Muhtarı, Şampiyon Melekler Takımı’nın aileleri ile Akdoğan bölge halkı katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023, 10:00