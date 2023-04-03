Güncel takip yapılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkedeki akaryakıt sektörünün her an takip edilebilmesi anlamına gelen “Akaryakıt Denetim ve Kontrol Sistemi”nin hayata geçirildiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bundan böyle vatandaşın “stokçuluk yapılıyor” gibi endişelerinin tamamen ortadan kalkacağını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, ülkede, akaryakıt sektöründeki güncel stokların elektronik ortamda sürekli takip edilebileceğini, anında denetlenebileceğini ve güncel fiyat takibi yapılabileceğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, sistemin temel hedeflerini şöyle sıraladı:

“Tesislerdeki stoklar güncel ve dönemsel olarak görüntülenebilecek. Minimum stokların kontrol edilmesi, tesislerde kaç günlük yakıt kaldığının sürekli tespiti sağlanacak. Tesislerde mevcut yakıt, ikmal edilen yakıt ve kalan yakıtın analiz edilmesi varsa sapmaların tespiti söz konusu olacak. Akaryakıt istasyonlarındaki stokların güncel ve dönemsel izlenmesi, günlük stok analizlerinin ve varsa sapmalarının tespiti, istasyon satışlarının litre ve ciro bazında izlenmesi ve istasyonlarda uygulanan birim fiyatların tavan fiyatlarla denetlenmesi mümkün olacak.”

Anında denetim

Bakan Amcaoğlu, “Her istasyonda açılış stoku, dolum, satış, kapanış stoku ve kaydının stok analizi yapılır. İstasyonların girdileri, çıktıları ve stok sapmaları günlük olarak izlenir. Kriter dışı istasyonlar için uyarı oluşturulur. Buna ‘İstasyon Otomasyon Sistemi Günlük Verileri’ diyoruz ve bununla birlikte, ‘Aylık Satış Verileri’ ile örneğin istasyonların, kendi istasyonları dışında yaptıkları toptan satışları raporlamaları ve bu verilerin ayrıca dönemsel verilerle de çapraz sorgularda analiz edilmesi anlamına gelen ‘Bayi Dış Satışları” da denetlenebilecek” diye konuştu.

