‘Aynı yolu yürüyoruz’

Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak (Enosis) hedefiyle silahlı mücadele yapan EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

Alithia gazetesine göre; EOKA terör örgütünün silahlı mücadeleye başladığı 1 Nisan 1955'in yıldönümünde ‘Apostolos Barnabas Katedrali’nde’ bir anma etkinliği gerçekleştirildi, ardından “Filakismena Minimata” olarak bilinen EOKA’cıların mezarları başında tören düzenlendi. Son olarak “Eleftheria” spor salonunda anma etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Hristodulidis konuştu

Törenlere katılan Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, “EOKA mücadelesinin başlangıçta çok zor bir mücadele olduğunu ve hiç kimsenin bu sonuca varabileceğini tahmin etmediğini” belirterek, “ancak bize yolu gösterdiler ve biz de bu yoldan gidiyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs konusuna değinen Hristodulidis, “zorluklar ve sorunlara karşı ellerinden geleni yapacaklarını ve yeni bir yaklaşım çerçevesinde AB’nin daha etkin bir rol üstlenmesi önerisini yaptıklarını” iddia ederek, AB’nin “çıkmazın aşılmasını sağlayacak teşvikleri içerdiğine inandıklarını” savundu.

Gazete, etkinlikler çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitiru ve Eğitim Bakanı Atina Mihailidu’nun da konuşmalar yaptıklarını ve “ülkenin yeniden birleşmesi ve özgürlüğünü talep etmekten vaz geçmeyecekleri” ve “Kıbrıs’ın AB’nin tek bölünmüş ülkesi olarak kalamayacağı” mesajlarını vererek, EOKA mücadelesini öven sözler sarf ettiklerini aktardı.