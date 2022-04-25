Fotoğraflarla anlatıldı

Performans, video, edebiyat ve Giray Karahasan’ın fotoğraflarından oluşan “Deri Projesi” sergisinin, Fotoğraf sunumu FODER’de gerçekleşti.

Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan’ın çalışmalarının bir araya geldiği Skin Project sergisi fotoğraflarının, çekimlerini yapan Karahasan tarafından tanıtım ve sunumu yapıldı. Performans, video ve fotoğraf sergisi olan Skin Project’in fotoğrafları fotoğrafseverlerle buluştu. Dernek üyeleri tarafından ilgiyle izlenen gösterim ardından, gece soru, cevaplarla ve sohbetle devam etti. Dernek kendi binasında gerçekleştirilen etkinlik ardından, sunumu yapan Karahasan’a dernek adına teşekkür belgesini başkan Gümüşok verdi.

Skin Project’in performansı, sadece açılış gecesi 9 Mart 2020’de canlı olarak izlenmişti. Daha sonra ise sergi salonunda video art olarak 15 Mart 2020 tarihine kadar Art Rooms Galeri’de sergi ziyaret edilebildi.



