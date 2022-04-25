‘Bilinçli ve samimi olalım’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Paskalya Mesajı’nda, adaya dayatılan bölünmeye dair adaletsizliği ortadan kaldırmanın zamanı geldiğini belirtti. Anastasiadis,”Her iki toplum ve Kıbrıs sorunuyla ilgili herkes, elde edilemeyecek hedeflerden vazgeçerse bundan sadece faydalanır. Avrupa Birliği devletlerinin geri kalanlarının ilke ve değerlerini zayıflatmayan bir devlet inşa etmek için bilinçli ve samimi olarak birlikte çalışırız” dedi.

Nikos Anastasiadis, Paskalya Mesajı’nda Kıbrıslı Türklere de seslendi. Anastasiadis, “Kıbrıslı Türk dostlarımız bu vatan sizin ve bizimdir” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, acının her zaman herkes için aynı olduğunu belirterek, acıların insanların birbirlerine benzediklerini, eşit olduklarını gösterdiğini söyledi. Anastasiadis, “Birbirlerinin haklarına karşılıklı ne kadar saygı gösterecekleri, birlikte yaşamalarının, birlikte kalıcı refaha ve barışa yönelik gelişmenin tek temelidir” dedi.

Anastasiadis mesajında şunları ifade etti:

“Ukrayna’daki savaşta görülen yıkım, güç uluslararası hukuk prensiplerini ihlal ettiğinde barışın ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. Ben ortak vatanımıza sevgimizin, bize dayatılan bölünmenin adaletsizliğini düzeltme zamanının geldiğine inanmaktayım.

Her iki toplum ve Kıbrıs sorunuyla ilgili herkes, elde edilemeyecek hedeflerden vazgeçerse bundan sadece faydalanır. Avrupa Birliği devletlerinin geri kalanlarının ilke ve değerlerini zayıflatmayan bir devlet inşa etmek için bilinçli ve samimi olarak birlikte çalışırız.

Çözümün temeli üzerinde anlaşılmıştır ve Birleşmiş Milletler kararlarında kayıt altına alınmıştır. Her Kıbrıslı Avrupa vatandaşının eşitliğine ve insan haklarına saygıyla her iki toplumun endişelerine aynı anda yanıt verecek, aynı zamanda bu devletin işleyişini, toplam ve tam bağımsızlığını koruyacak bir devlet kurmak için gerekli olan siyasi isteklilik, samimi bir isteklilik ve ortak çabadır.”