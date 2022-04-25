Bölgeye renk geldi

Aslıhan ÜNVER

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyünde ilk kez Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği düzenlendi. Akçay Muhtarlığı’nın önderliğinde gerçekleştirilen 1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği bölge halkına ilaç gibi geldi. Bölge esnafı el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunma fırsatı buldu. Diyalog’a konuşan bölge halkı, “Köyümüzde ilk defa böyle bir festival düzenlendi. Umarız her yıl böyle güzel organizasyonlar yapılır” dedi.

Oldukça eğlenceli geçti

Akçay Muhtarlığı tarafından düzenlenen 1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği dün gerçekleştirildi. Gün boyu süren şenlikte, birçok etkinlik düzenlendi, stantlarda yerli ürünlerin satışı yapıldı. Etkinlikte, Akçay köyünde genç müzisyenlerin oluşturduğu Grup Gerilim, sanatçı Berhan Yılmaz, Buğra Koççat ve Ritim 5 konserleri de yer aldı. Etkinlikte ok atışları, permolit boyama, hikâye okuma ve imza etkinliği, jimnastik gösterisi, çocuk defilesi, basketbol maçı, zekâ oyunları gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlendi.

Töre stantları gezdi

Şenliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile eşi Emel Töre, UBP Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, bölge halkı katıldı. Meclis Başkanı Töre, stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı. Töre burada yaptığı konuşmada, Akçay Muhtarlığını kutladı ve yapılan organizasyonun önemine değindi. Organizasyonun yapıldığı parkta ulu önder Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Küçük ve ay- yıldızlı bayrak simgelerinin yer aldığına değinen Töre, bunların büyük anlamlar taşıdığını kaydetti. Töre, geleceğin daha güzel olması için uğraş vereceklerini söyledi. Çocukların gelecek olduğu vurgusu yapan Töre, egemenlik altında yaşayan çocukların özgürlük içerisinde yarınlara emin adımlar atacağına inanç belirtti.

Dereliköylü: Yoğun ilgi gördü

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ise pandeminin neden olduğu olumsuz duyguları hafifletmek için şenlik düzenlediklerini ifade etti. Dereliköylü şunları söyledi:

“Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz; gerek pandeminin yarattığı olumsuzluklar gerekse ekonomik krizler toplumu etkiledi. Biz de olumsuzlukları bir nebze olsun gidermek için 1. Akçay Bahar ve Çocuk Şenliği’ni düzenlemeye karar verdik. Ülkemizin dört bir yanından katılımlar oldu, şenliğimize gösterilen ilgi bizleri çok memnun etti. Burada etkinlikler, konserler, çocuklar için oyunlar düzenlendi. Organizasyona, katılıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanlarımız yüzü gülüyor, iyi ki varlar.”

Bölge esnasına yaradı

Düzenlenen şenliği büyük bir sevinçle karşılayan bölge halkı ise devamının gelmesini diledi. Şenlikte el emeklerini sergileme ve satma imkanı bulan bölge halkı, “Böyle etkinlikler kesinlikle daha sık yapılmalıdır” dedi.

Ne Dediler?

Münsel Zaim:

“Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği’ne hobi olarak yaptığım el emeği örgü işlerinin satışını yapmaya geldim. İnsanlarda fark ettiğim kadarıyla alım gücü pek yok, bu nedenle daha uygun fiyatlı ürünlere talep gösteriyorlar. Çocuklar ürünleri beğeniyorlar ama ailelerde alım gücü çok olmadığı için ürünlere çekinerek yaklaşıyorlar. Bu nedenle herkesin gücüne göre fiyat belirlemeye özen gösteriyoruz. İnsanlar daha çok yiyecek ürünlerine talep gösteriyorlar.”

Döndü Çoban

“Şenlikte kendi yetiştirdiğim organik süt ürünlerini sattım. İnsanlar organik ürünleri daha çok talep ediyor. Satışlardan memnunuz. Böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi hem esnaflar hem de halkımız için çok verimli oluyor. Akçay Muhtarımız köyümüz için çok güzel faaliyetler yapıyor. Etkinliğin gerçekleştirilmesi köyümüzün tanıtılmasına da vesile oluyor.”

Hanife Aktoy:

“Ben yaptığım el sanatı ürünlerini, kızım da çiçek sattı. El işleri ürünleri biraz yüksek fiyatlı olduğu için talep ve satışlar az oluyor. İnsanlar daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ediyor ama yine de böyle bir şenliğin gerçekleşmesi bir Akçaylı olarak hem bizler hem de halkımız için çok güzel oluyor. Muhtarımız köyümüzle ve bizlerle çok ilgili, şenliğimiz de çok güzel.”

Sevcan Korbay:

“Köyümüzde ilk defa böyle bir şenlik düzenlendi. Muhtarlığımız düzenlediği şenlik çok başarılı buluyorum, tebrik ediyorum, gurur duydum. Bu tür etkinlikler daha sık yapılmalı, insanlar pandemiden sonra halk sosyalleşmeye özlem duymuş, bu nedenle buraya gelen herkes için şenlik çok verimli oldu.”

Beril Yılmaz:

“Şenliği çok güzel buldum, bütün çocuklar çok mutlu, çok güzel etkinlikler gerçekleşti, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Pandemi döneminde sosyalleşmekten uzak kaldığımız için bu şenlik çok güzel oldu. Böyle etkinlikler kesinlikle daha sık yapılmalıdır. Çocukların eğlenmesi ve etkinliklerin yapılması açısından etkinliği çok beğendim.”

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 10:22