Eylem sinyali verildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTEZO) Genel Kurulu’nda onaylanan ilk karar tasarısında, elektrik ve alkollü içecek zammının birçok iş yeri için “kapanma, iflas etme anlamına geldiği” belirtildi.

Borçların ödenemez hale geldiği, indirim, destek veya çözümün şart olduğu vurgulandı.

Hükümetin bu konularda sorumluluk üstlenmesi ve gerekeni yapması gerektiği ifade edilen tasarıda, “Bu sorunların bir an önce çözümlenmemesi halinde, en geniş katılımla sivil itaatsizlik de dahil eylemlilik ve direniş kaçınılmaz olacaktır. Her tür eylemlilik ve çözüm mücadelesinde yerimizi alacak ve bu mücadeleye güç vereceğiz” denildi.

50 kişilik oda meclisi belirlendi

KTEZO’nun 13.Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, divan başkanlığını Özkul Özyiğit’in yaptığı Genel Kurul’da, bölgelerin üye sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.

Genel Kurul, Başkan Mehmet Ali Ardıç’ın konuşması ile açıldı. Divanın oluşmasının ardından odanın etkinliklerini ve eylemliliklerini içeren video gösterimi yapıldı. Genel Kurul’da gelen mesajlar da okundu.

Daha sonra mali, çalışma ve denetim raporlarının detaylı sunumu ve onaylanması gerçekleştirildi.

İlerleyen döneme ilişkin karar tasarılarının da oy birliği ile onaylandığı Genel Kurul’da, genç esnafların katılımı ile ivedi olarak KTEZO eylem komitesinin kurulması başlığı öne çıktı.

Rapor ve karar tasarıları oylandıktan sonra seçime geçildi. Gençlerin ağırlıkta olduğu toplamda Lefkoşa’da 23, Girne’de 15, Mağusa’da 8, İskele’de 2, Güzelyurt – Lefke’de 2 olmak üzere 50 kişilik oda meclisinin oluşumu uzlaşıyla belirlenerek, oylandı.

Görüş ve eleştirilerin sonrasında Genel Kurul tamamlandı.

Karar tasarısında hayat pahalılığı ele alındı

Genel Kurul’da onaylanan ilk karar tasarısında, elektrik ve alkollü içecek zammının birçok iş yeri için “kapanma, iflas etme anlamına geldiği” belirtilerek, borçların ödenemez hale geldiği, indirim, destek veya çözümün şart olduğu kaydedildi.

Hükümetin bu konularda sorumluluk üstlenmesi ve gerekeni yapması gerektiği ifade edilen tasarıda, “Bu sorunların bir an önce çözümlenmemesi halinde, en geniş katılımla sivil itaatsizlik de dahil eylemlilik ve direniş kaçınılmaz olacaktır. Her tür eylemlilik ve çözüm mücadelesinde yerimizi alacak ve bu mücadeleye güç vereceğiz” denildi.

İkinci karar tasarısında, Hürrem Tulga’nın Genel Koordinatörlük görevinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

Üçüncü karar tasarısında ise, gençlerin de katılımcı olacağı KTEZO Eylem Komitesi’nin ivedi olarak kurulması gerektiği belirtildi.

Oda Meclisi

İlçelere göre oda meclisine seçilen isimler şu şekilde:

Lefkoşa

1. Murat Çepik

2. Latife Salihoğlu

3. Mehmet Ali Ardıç

4. Ramadan Atılgan

5. Süleyman Güçlüsoy

6. Erkut Kıranoğlu

7. Eyüp Çiftçi

8. Mustafa Budak

9. Hüseyin Tumay

10. Bülent Baytekin

11. Yakup Yalçın

12. Hasan Çağlıoğlu

13. Gülçe Berksel Solyalı

14. Aras Budak

15. Suzan Gazelci

16. Salih Ulaş

17. Hürrem Tulga

18. Murat Çeliktaş

19. İbrahim Kaya

20. Hasan Akanay

21. Hüseyin Kurd

22. Metin Oral

23. Ömer acun

Girne

1. Yusuf Hürsoylu

2. Müslüm Ayhan

3. Mahmut Kanber

4. Metin Mevsimler

5. İbrahim Tunç

6. Bahar Yoncacı

7. Cemal Akkunt

8. Turgay Mimi

9. Recep Tokyürek

10. Recep Gökoluk

11. Ahmet Gürol Ersun

12. Halil Bucak

13. Sibel Çağtay

14. Mehmet Doğu

15. Ahmet Davman

Gazimağusa

1. Cemal İnönülü

2. Ali Yorgancıoğlu

3. Mehmet Kızar

4. Fuat Nalcıoğlu

5. Halide Dalokay

6. Ali Hakansoy

7. Seyit Soydan Cambazoğluları

8. Mubin Kanatlı

Güzelyurt

1. Aygün Özister

2. Fırat Paşaoğlu

İskele

1. Serkan Kırmızı

2. Ahmet Karaçalı