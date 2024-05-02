Ortak çözüm hedefi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos” yatağıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kronos İçin Acle Edildiği Teyit Edildi” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ENI şirketi CEO’su Claudio Descalzi’nin, yakın çalışma arkadaşlarının da katıldığı görüşmede bir araya geldiklerini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin görüşme sonrasında, “Kronos” yatağının değerlendirilmesi konusunda ölçülü sayılabilecek ortak açıklama yaptıklarını yazan gazete, ancak bu açıklamanın arkasında İtalyan şirketinin, “Kronos” yatağının geliştirilmesinin hızlandırılması niyetinin bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun da yer aldığı görüşmede ele alınanlar konusunda tatmin edici bilginin de bulunmadığını belirten gazete, Enerji Bakanı Papanastasiu ile ENI CEO’su Descalzi’nin “Kronos” yatağının değerlendirilmesi konusunda daha önce yaptıkları açıklamalara atıfta bulunarak, “Kronos” yatağının, Mısır’daki “Zohr” yatağındaki tesisler üzerinden değerlendirilmesi olasılığının hâlâ geçerli olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca ne hükümetin ne de ENI’nin, “Kronos 2” yatağındaki 2023 yılı sonunda yapılan teyit sondajının ardından, “Kronos” yatağındaki rezerv konusunda açıklama yapmadığına dikkati çekti.

Habere göre, Hristodulidis ile Descalzi arasındaki görüşme sonrasından yayımlanan ortak açıklamada “yerel elektrik üretimi için Güney Kıbrıs’a doğal gaz miktarlarının taşınması da dahil olmak üzere Kronos ve Zeus yataklarındaki doğal gazın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için ortak bir çözüm bulma hedefi” vurgulandı.