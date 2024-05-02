Emekçiler ortak ses verdi

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kuzeyden çok sayıda sendika ve siyasi parti temsilcisinin yanı sıra, güneyden iki sendika temsilcilerinin katılımıyla ortak etkinlik düzenlendi ve Kıbrıs’ta barış mesajı verildi.

Lefkoşa’da ara bölgede “Barış ve Sosyal Adalet İçin Emekçiler Omuz Omuza" sloganıyla düzenlenen ortak etkinlik

Güney’den PEO ve Kuzey’den DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN tarafından organize edildi.

İki taraftan bazı sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ortak 1 Mayıs eyleminde, “barış ve sosyal adalet için dayanışma ve ortak mücadele” mesajı verildi, ayrıca Filistin halkıyla dayanışma mesajı da gönderildi.

Ara bölgedeki ortak eyleme kuzeyden katılacaklar, saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp, ellerinde pankartlar ve bayraklarla, Çetinkaya (Taksim) Sahası’na doğru (Dayanışma Evi karşısına) yürüyüp Ledra Palace'dan geçerek, eş zamanlı olarak güneyden yürüyüş gerçekleştirerek toplanma alanına gelen Kıbrıslı Rum katılımcılarla buluştular.

Kuğulu Park’tan ara bölgedeki eylem alanına yürüyüş esnasında, “Emek, Barış, Özgürlük,” “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın”, “Göç Yasasına Dur De” yazılı pankartlar taşındı, “Yaşasın

1 Mayıs” sloganları atıldı.

Umut Albayrak konser verdi

Etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ortak etkinliği organize eden sendika temsilcileri ile bazı sivil toplum örgüt ve siyasi parti temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Etkinliği organize eden sendika temsilcilerinin, ara bölgede toplanan emekçileri selamlamasının ardından 1 Mayıs ortak açıklaması, iki dilde DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ve PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus tarafından okundu.

Ortak açıklamanın ardından iki Kulis Theodoru ile Umut Albayrak sahne alarak konser verdi.

