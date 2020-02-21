Gözyaşları sel oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyünde, geçtiğimiz Salı akşamı komşusu tarafından ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızcıoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı.

Sakızcıoğlu’nun 3 evladı, torunu ve kardeşi cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

Sakızcıoğlu, kılınan cenaze namazına müteakip Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda, dualar ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.