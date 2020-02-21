Türkiye’den istenecek

Çiğdem AYDIN

Dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclis’i aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada reddedildi.

Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen davanın kararında Cumhuriyet Meclisi adına Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu ile DP ve Hüseyin Özgürgün adına avukatlar Serhan Çınar, Şefik Aşçıoğulları ve Ali Tunçtaşlı hazır bulundu.

Ahmet Kalkan, Tanju Öncül, Mehmet Türker, Gülden Çiftcioğlu ve Bertan Özerdağ’ndan oluşan heyet, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddesi tahtında açılan davalar ile dokunulmazlığın kaldırılması kararının durdurulmasına yönelik ara emri talebini oybirliği ile reddetti.

Kararla birlikte Özgürgün’ün yargılanmasının yolu açılırken, KKTC tarihinde bir ilk yaşanacak. Şu anda 2019 yılı Ekim ayından beridir yurt dışında bulunan Özgürgün, ülkeye gelmesi halinde gözaltına alınacak ve aleyhine dava okunacak.

Özgürgün, ilerleyen sürelerde ise ‘Haksız mal edinme’ ve ‘mal bildiriminde usulsüzlük’ suçlarından yargılanacak.

Aşçıoğulları: 3 dava söz konusu

Kararla ilgili Diyalog’a açıklama yapan Özgürgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğluları, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile Özgürgün aleyhinde dosyalanmış olan 3 ceza davası ile ilgili dokunulmazlığın ortadan kalktığını ifade etti.

Aşçıoğulları, “Genel anlamda değil 3 dava ile ilgili dokunulmazlığı kalkmış oldu. Bu karar, Özgürgün’ün 3 dava ile ilgili yargılanacağı anlamına geliyor” dedi.

Boyra: Bu dava hiç bitmez

Avukat Boysan Boyra da kararın ardından polisin Özgürgün’e dava okuyacağını söyledi. Boyra, davanın yürütülebilmesi için Özgürgün’ün ülkeye gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Sanık durumundaki Özgürgün’e tebliğ yapılmazsa, dava görülemez” dedi.

Boyra, “Peki gelmezse iadesi istenebilir mi? sorusuna karşın da şunları ifade etti:

“KKTC ve TC arasında suçluların iadesi anlaşması var ve istenebilir. Ancak TC vatandaşlığı varsa Türkiye iade etmek zorunda kalmaz, isterse eder. Eğer şu veya bu şekilde iade edilmezse dava Türkiye’de de tebliğ yapılabilir. KKTC’nin Türkiye’de yargılanmasını talep etme hakkı da var. Bizde ceza davaları düşmez zaman aşımına uğramaz. Hayatta olduğu sürece ne zaman gelirse gelsin ceza davası başlar.”

‘Haksız mal elde etti’ iddiası

Başsavcılık tarafından hazırlanan rapora göre; Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına 2015-2017 arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin ve 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün ‘haksız olarak edinildiği’ iddia ediliyor. 2019 Ekim ayından bu yana yurt dışında olduğu öğrenilen Özgürgün, ‘Haksız mal edinme’ ve ‘mal bildiriminde usulsüzlük’ suçlarından itham edilerek, yargılanacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 11:48