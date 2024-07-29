Ülke tanıtımına katkı

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç sosyal medya hesabından Büyük Han’da gerçekleştirilen Ada Kıbrıs Kampanyası hakkında paylaşım yaptı. Ada Kıbrıs Kampanyasının geçen hafta Büyük Han’da tanıtıldığını anımsatan Aktunç, turizmdeki eksiklileri gördüklerini ve kampanyayı başlattıklarını ifade etti. Aktunç, “Ada Kıbrıs Instagram sayfası, 20 günde 18 binin üzerinde takipçiye ulaştı, YouTube ve Facebook sayfaları için hazırlanan içerikler binlerce izlenime ulaştı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktunç, şunları belirtti:

“Ülkemizin kültür, doğa, gastronomi, eski eserler ve daha birçok konuda güzelliklerini Türk halkına anlatıp, hatırlatıp, sokakta gezen, toplumla bir arada tüketen, Türk halkını, Kuzey Kıbrıs’a davet etmek istedik… Bunu yaparken de gelişen ve değişen dünyada olduğu gibi, sosyal medya ve dijital pazarlama ve tanıtma tekniklerini en üst seviyede kullanmaya çalıştık. Ada Kıbrıs Instagram sayfası, 20 günde 18 binin üzerinde takipçiye ulaştı, YouTube ve Facebook sayfaları için hazırlanan içerikler binlerce izlenime ulaştı.

Hedef pazar dediğimiz Türkiye televizyon ve gazeteleri, 24 Temmuz’dan beridir, Ada Kıbrıs kampanyasından bahsediyor, NTV’den, CNN Türk’e, Bloomberg’den, TRT’ye, Show Tv’den ATV’ye birçok kanal Kuzey Kıbrıs’tan bahsediyor, hem de defalarca. Birçok yerel gazete ülkemizi baştan amaçladığımız Konumlandırma doğrultusunda anlatıyor. Diğer taraftan İngiltere, Almanya ve Rusya başta olmak üzere, ilk göz ağrımız olan VisitNCY sayfamızı da canlandırmaya başladık. İngiltere ile başladık, 1 Haziran-15 Temmuz arasında, İngiltere’de arama motorlarında 50 milyon üstü aramaya ulaştık, Visit kreatiflerimiz birçok önemli İngiliz dijital platformlarında gösterilmeye başladı. Mesela The Sun, mesela Mirror, mesela BBC, mesela The Telegraph ve daha birçok mecrada, VisitNCY kampanyası gösteriliyor. 140 bini aşkın yeni kullanıcı elde edildi.”