Keyifli anlar yaşanıyor

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu Spor Kulübü tarafından düzenlenen tombala geceleri her Çarşamba günü bölge halkına keyifli anlar yaşatıyor. Sıcak yaz akşamlarında serin bir ortamda eğlenme fırsatı bulan Dağyolu köyü sakinlerine civar bölgelerden gelen vatandaşlar da eşlik ediyor. Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Ajda Yardımcı, Mustafa Çavuşoğlu ve Piyanist Ali Uslu sahne alarak geceye katılanları coşturdu. Tombala gecelerine katılanlar hem eğlendi hem de çekilişte verilen hediye, para ve çeyrek altınları kazandı. Fota’da düzenlenen tombalaya katılan vatandaşlar aile ortamındaki gecede Ajda yardımcı ve Mustafa Çavuşoğlu’nun yorumladığı şarkılara eşlik etti.

