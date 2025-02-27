Otopsi yapılacak

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı Piskopu (Yalova) köyünde bir dairede iki erkek cesedi bulundu.

Rum basınında yer alan haberlere göre; cesetlerin bulunduğu dairede olduğu için şahısların karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğüne inanılıyor.

Ölen şahısların yabancı uyruklu olduğu ancak henüz kimliklerinin ve milliyetlerinin belirlenemediği haber verildi.

Polis, olayın yaşandığı evde bir kişinin yaşadığını, diğer kişinin ise misafir olduğunu tespit etti. İki yabancının ölü bulunduğu odada klima da olduğu belirtilirken, konusu şahısların mandalda yemek pişirdiği, daha sonra közleri ısınmak için odalarına koymuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, yapılacak otopsinin ardından 2 şahsın kesin ölüm nedeninin tespit edileceği kaydedildi.