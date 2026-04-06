Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Hasan Gülbal (Erdemit Köyü-Girne)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum var inşallah çözülür, çözülmesini isterim. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse; Polis, Yargı ve Askerimizdir. Kişilere bakıldığında da en güvendiğim isimler; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Ayhan Demirtaş (Güngör Köyü-Dikmen)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum vardır, bence çözülecektir. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse; Polis, Yargı ve Askerimizdir. Kişilere bakıldığında da en güvendiğim isimler; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Can Polat Şemi (Hisarköy-Lapta)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umut her zaman vardır ama kısa vadede şimdi yakın zamanda çözüleceğini düşünmüyorum. En çok güvendiğim kurumların başında Askerimiz, Diyalog Medya ve Lefkoşa Türk Belediyesi var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı en güvendiğim isimlerdir.”

Atilla Kaya (Alsancak-Ilgaz)

“Kıbrıs sorununun çözümüne dair umudum yoktur. Bu şartlarda imkansız görünür. Çözüm olması için karşı tarafında aynı şekilde yaklaşması gerekir o yüzden umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma geliyor. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Saadet Cibo (Aşağı Karaman Köyü-Girne)

“Kıbrıs sorunu konusunda umudum vardır, adalet için çözüm olmasını isterim. Güvendiğim kurumlar arasında ise Mahkeme, Polis ve Diyalog Medya var. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar güvendiğim isimlerdir.”

Serkan Alkanat (Kozanköy-Lapta)

“Çözüm konusunda bir umudum kalmadı. Ülkede güvendiğim kurumlar; Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ve Diyalog Medya Grubu’dur. En güvendiğim kişiler ise Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Coşkun Yılmaz (Lapta Başpınar Mah.)

“Kıbrıs sorunu çözülmez, çözülse de biz görmeyiz… En çok güvendiğim kurumlar Asker, Polis ve Sivil Savunma’dır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Selda Durusular (Lapta Sakarya Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Halil Karalar (Lapta Tınaztepe Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözülmesini tabi ki isterim ama bu yolda bir ışık da görünmez gibi… Ülkede en güvendiğim kurumlar Polis, Asker ve Muhtarlar Birliğidir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Zehra Beydola (Malatya/İncesu Mah-Alsancak)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum var, çözüm olasılığını yüzde 50’ye 50 görüyorum. En güvendiğim kurumlar Asker, Polis, LTB, Girne Belediyesi ve LAÇ Belediyesi’dir. Kişilerde ise güvendiğim isimler 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dır.”

Ramadan Uzun (Ozanköy-Girne)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair umudum yok. Karşı tarafın tutumundan dolayı umudum yok ama yine de çözeceğimize inanıyorum. En güvendiğim kurumlar Polisimiz, tüm devlet hastanelerinde çalışan kişiler ve bankacılık sektörüne de güveniyorum. Kişilerde de Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Nalbantoğlu Hastanesi doktorlarından Hasan Birtan ile Necmi Bayraktar’a güveniyorum.”

Kemal Hacıyarım (Pınarbaşı -Dikmen)

“Bir anlaşma olursa kabulümdür. Rumlarla bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde böyle devam etmesini tercih ederim. Dünyaya olanlara baktığımızda Türk’ün dostu Türk’tür. En güvendiğim kurumlar LAÇ Belediyesi, Yargı ve Askerdir. Kişilerde de Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü güvendiğim isimlerdir.”

Yakup Dilek (Lapta-Sadrazam köyü)

“Çözüm olması imkansız umudum yoktur. Ülkede Güvenlik Kuvvetlerine, Kolorduya ve Polise güveniyorum. Kişilerde de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Kolordu Komutanına ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e güvenirim.”

İmer Çavuşoğlu (Gazimağusa-Dumlupınar Mah.) foto yok

“Çözüme dair bir umudum yoktur. Rumlar bizi istemiyor iki kere iki dört eder bu kadar basit. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma var. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”