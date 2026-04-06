Sendikalar yine eylem yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama göreviyle bir araya gelecek. Genel Kurul’un gündeminde, hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören 11 yasa tasarısı bulunuyor. Birleşimin saat 10.00’da başlaması beklenirken, sendikalar Meclis önünde olacak.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, saat 09.30’da Lefkoşa Mor Çember’de toplanarak Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyeceklerini açıkladı. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da tüm üyelerini ve Meclis’e yapılacak yürüyüşe katılma çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 07.55-13.05 saatleri arasında tüm ortaokul ve liselerde grevde olacaklarını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de Meclis’e yürüyeceklerini açıkladı.