Yoğun katılım oldu

Kanser Araştırma Vakfı ile CENGO-V Vakfı iş birliğinde düzenlenen 23’üncü Orkide Yürüyüşü, Cittaslow unvanına sahip Lefke’de yapıldı. Vakfın verdiği bilgiye göre; etkinlik, sabah saat 09.30’da Lefke Atatürk Parkı önünde başladı.

Program kapsamında halk dansları gösterisi sunuldu, çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik sonunda destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, katılımcıların çember oluşturarak, “Asla yalnız yürümeyeceksin” anlamına gelen “You’ll Never Walk Alone” şarkısını birlikte söylemesiyle sona erdi.

Elde edilen gelirin, çocukluk çağı kanserlerinden nöroblastom üzerine yürütülen araştırma projesine aktarılacağı belirtildi.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. çocukluk çağı kanserleri arasında önemli bir yere sahip olan nöroblastom üzerine yürütülen araştırmaların hayati önem taşıdığını belirterek, yürüyüşün hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de bilimsel çalışmalara katkı sağladığını ifade etti.

Etkinliğin ana sponsoru Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise toplumsal fayda sağlayan projelere destek vermenin kurumsal sorumluluğun bir parçası olduğunu vurguladı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında, Lefke’nin yürüyüşe ikinci kez ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise etkinliğe farklı kesimlerden yoğun katılım olduğunu belirterek, gençler ve çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.