4 yıl gizlendi

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu E.E.U. (E-24) bir üniversitenin kampüsü içerisinde tespit edildi. Yapılan muhaceret kontrolünde 2022 yılından beri ülkede kaçak kaldığı belirlenen zanlı dün “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 4 Nisan tarihinde 23.00- 23.45 saatleri arasında bir üniversitenin kampüsü içerisinde tespit edilen Nijerya uyruklu zanlı E.E.U.’nun muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam bin 206 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını, ayrıca aleyhinde ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Polis memuru; zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; aktarılan olguları değerlendirdikten sonra talebi onayladı.

