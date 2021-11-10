Pasaportlar sahte

Rum tarafına geçtiği 27 Eylül’de, Rum tarafında yaşayan İsraillilere karşı saldırı hazırlığı yapmak suçlamasıyla tutuklanan ve isminin “Orkan Asadov” olduğu belirtilen 38 yaşındaki Azeri şahısla ilgili haberler Rum gazetelerinde yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Dört Sahte Pasaport” başlıklı haberinde, Rum polisi tarafından, 38 yaşındaki Azeri’nin yönlendirmesiyle planlı bir terör faaliyetiyle suçlanmakta olan 6 kişi aleyhindeki dava sürecinde ortaya çıkan bilgilerin sansasyon yarattığını yazdı.

İddianamede yer alan 50 suçlamadan en ciddisinin terör olduğunu yazan gazete, “daimi olarak Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsrailliler aleyhinde cinayet işlenmesi için başka kişilerle suikast hazırlandığına” dair bilgilerden söz edildiğini iletti.



Rum polisine bağlı soruşturma memurlarının “hedefleri” bilecek konumda olduklarının görüldüğünü çünkü sanıkların ortadan kaldırmayı istediğinden söz edilen beş İsraillinin isminin de ellerinde olduğunu yazan gazete, Azeri şahsın, tasarrufunda Blow tipi (TR 914 02) bir tabancayla yakalandığını anımsattı.İddianameye göre, Azeri’nin Nisan-Eylül ayları arasında Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Kıbrıs dışında da dört sahte Rus pasaportuyla aynı sayıda ehliyet kullandığından söz edildiğini yazan gazete, Azeri’nin kullandığı isimlerin “Arsen Paşinyan, Aliyef Ruslan, Bagir Masut ve Timur Abroze Svardadze” olduğunu belirtti.Gazete, bahse konu şahsın tasarrufunda bu kadar fazla sayıda sahte seyahat belgesi bulunmasının, çok sayıda kişi tarafından desteklenen iyi örgütlenmiş bir plana işaret ettiğini yazarken, davanın 6 Aralık’ta Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini ekledi.