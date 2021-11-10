Kan örneği sonucu 3 günde çıkamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabah karşı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazaya neden olan araç sürücü 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Goodluck Osakpolor Ogbebor dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sürücünün kaza esnasında alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olduğu düşünülürken, alınan kan örneklerinin sonuçlarının henüz çıkmadığı belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 10:59

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, kazanın 7 Kasım saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Goodluck Osakpolor Ogbebor’un virajda direksiyon hakimiyetini kaydederek, yolun solundan çıktığını, önce bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendiğini söyledi. Polis, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, sürücü Goodluck Osakpolor Ogbebor, yolcular Micheel Uyiose ve Toyin Ogunfeyimi’nin de yaralandığını ifade etti. Polis, yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi. Polis, taburcu olan araç sürücüsünün tutuklandığını, ilk etapta yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ifade etti.Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, alkol testi için zanlıdan alınan kan örneklerinin sonucunun beklendiğini, kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verdi.