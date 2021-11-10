‘Gerçek tabanca değildi’

Suna ERDEN

Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde bir eğlence mekânında sorumlu olarak çalışan Ferhat Ergün, işletme hakkında kötü konuştuğu gerekçesiyle bir müşterinin şakağına silah dayadı, karnına da bıçak dokundurdu.

Zanlı ayrıca başka bir müşteriye de bıçak salladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı ifadesinde polise olayda kullandığı silahın gerçek olmadığını, çakmak şeklinde oyuncak tabanca olduğunu iddia etti. Polise çakmak şeklindeki silahı teslim eden zanlının doğruyu söylemediği, gerçek bir tabancanın olduğu düşünülürken, Ferhat Ergün dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 5 Kasım 2021 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının işletmesi hakkında kötü konuştuğu gerekçesi ile Mustafa Yemşen’e küfür ettikten sonra tasarrufunda bulunan ve oyuncak olduğu iddia edilen tabanca şeklindeki çakmakla korkutmaya çalıştığını ifade etti.

Polis, zanlının silahı Yemşen’in şakağına dayadığını, bıçağı ise karnına dokundurduğunu açıkladı.



Polis, ayrıca zanlının mekânda bulunan Hasan Sertdemir’e doğru da gelişigüzel bıçak salladığını belirtti.Polis, zanlının olayın hemen ardından tutuklanarak, geçtiğimiz Pazar günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.Polis, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini açıkladı.Olayda kullanılan silahın oyuncak olmadığını düşündüklerini ifade eden polis, gerçek bir silahın ve zanlının suç ortaklarının olduğuna inanıldığını açıkladı.Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme, işlendiği iddia olunan suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.