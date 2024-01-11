Peşine düştüler

Rum polisinin, İsrail şirketlerinin KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşaat yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattığı, soruşturmanın ileri aşamada olduğu ve Afik Yaacov isimli İsrailli hakkında tutuklama emri çıkartılabileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; Rum polisinin, İsrailli işadamı Afik Yaacov tarafından İskele bölgesinde, mal sahibi Rumları taramak suretiyle, büyük siteler inşa ettiği yönündeki suçlamalar üzerine geçen ay soruşturma başlattığını ve bunun ileri aşamada olduğunu yazdı.

Habere göre; siyasi düzeydeki toplantıların ardından, Yaacov’un inşaat yaptığı İskele, Karpaz ve Esentepe’de mülkü buluna Rumların isim listesi Rum polisine verildi. Rum polisi de listedeki kişileri çağırarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) ya da doğrudan İsrailli işadamına satış veya devir işlemi yapıp yapmadıkları konusunda izahat istedi.

Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün halen bu şekilde çok sayıda Rum’a ulaştığı ve yazılı şikâyetlerini aldığı belirtilirken, benzer sürecin çok kısa süre önce Esentepe için de başlatıldığı bilgisi verildi.

Habere göre sözde “Ay Amvrosio” (Esentepe) muhtarı” Savvas Ksiuris Fileleftheros’a; İsrail şirketlerinin Esentepe’nin “Kokkino horafia” (kırmızı tarlalar) diye anılan mevkiinde apartman ve evlerden oluşan büyük bir site inşa ettiği, daha eskinden de köyün doğu tarafına başka bir inkişaf gerçekleştirildiği bilgisini vermişti.

Esentepe’de Türk malı yok

Ksiuris Esentepe’de “Bir metre dahi Kıbrıs Türk malı bulunmadığını, bu nedenle yapılan bütün yatırımların, yasal sakinlerinden izin alınmamış ve yasadışı olduğunu” savundu. Sahil kesiminde çeşitli şirketler tarafından özellikle İngiliz, İsrail ve Ruslara yönelik birçok kiralık lüks villa tabelası bulunduğunu da söyledi.

Rum makamlarının, İskele ve Esentepe ile ilgili araştırmaları en kısa sürede tamamlamak ve ilgili raporu, direktifi için Rum Hukuk Dairesi’nin önüne koymak niyetinde olduğunu yazan gazete bunun “aşırı siyasi bir mesele olması nedeniyle yapılacak hareketlerin Rum yönetimi düzeyinde olacağını" belirtti, şunları ekledi:

“Elde, Klepini’deki (Arapköy) Rum malı gaspı konusundan dolayı yılbaşı arifesinde İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat örneğinde olduğu gibi, tutuklama emri çıkartılmasını haklı gösterecek veriler var. O konuda 2011’de İngiliz Garry Rob yargılanmış ve devamında uyuşturucu meselesinden dolayı ülkesine iade edilmişti.”

İnşaatları nerede?

İsrailli işadamı Afik Yaacov’un yöneticisi olduğu şirketin İskele bölgesinde ‘Caesar Resort and Spa’ projesi 5 bin 700 konutluk. Bu projenin büyük bir kısmını sattığı belirtiliyor.

Dipkarpaz yolundaki ‘Caesar Bulue’ kompleksi ise bin 600 daire ve 72 villadan oluşuyor.

Karpaz yolunda ‘Caesar Palm Jumeirah’ komplensi 516 konutluk bir proje.

Yine Karpaz yolunda ‘Blue Line Villas’ projesi 92 konutluk.

Esentepe’de 280 konutluk projenin adı ‘Caesar Cliff’…

Tatlısu’da ‘Caesar Bay’ projesi 50 konutluk.