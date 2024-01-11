Kabul etmiyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 3 gencin, başka bir genci zorla alıkoyarak darp ettiği, “senin canını alır dereye atarız” diyerek tehdit ettiği ve cep telefonu ile dizüstü bilgisayarını gasp ettiği iddia edildi. Gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar Cumali Küçük, Görkem Rallas ve Muhammet Mete Doğan, avukatları aracılığıyla tüm suçlamaları reddetti. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, Cumali Küçük’ün,4 Ocak’ta, alacağı olduğu gerekçesi ile müşteki A.M.S. isimli kişiyi üniversite kampüsü içerisinde bir yurt odasında ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, Cumali Küçük’ün, daha sonra diğer zanlılar ile beraber, müştekiyi Karakol Bölgesi’nde başka bir eve çağırdığını ve burada zorla alıkoyarak darp ettikten sonra, “senin canını alır dereye atarız” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını ifade etti. Polise şikayetin 6 Ocak’ta yapıldığını ve zanlıların önceki gün polise gelerek teslim olduklarını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti.

Avukat: İddialar asılsız

Zanlıların avukatı Melih İlktuğ, müvekkillerinin, iddia edilen suçların hiç birini işlemediğini ileri sürdü ve müvekkillerini destekleyen tanıklar olduğunu savundu. Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.