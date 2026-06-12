Pile’de yine gerilim

Pile tampon bölgesinde yapılan inceleme sırasında Kıbrıslı Rum bir itfaiyecinin KKTC topraklarına izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) devreye girmesiyle şahsın serbest bırakıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler yetkilisi, söz konusu kişinin mevsimsel yangın önleme planlaması kapsamında yapılan saha ziyareti sırasında, BMBG refakatinde Pile platosundaki hassas bir bölgeye götürüldüğünü ve süreçte polis memurlarının da eşlik ettiğini açıkladı. Açıklamada, UNPOL görevlilerinin Kıbrıs Türk tarafıyla temas kurarak şahsın kısa sürede serbest bırakılmasını sağladığı belirtildi.

Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına izinsiz giriş yapan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı, uyarıların ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, şahsın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi itfaiye teşkilatında görevli olduğu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile birlikte ara bölgede yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca BMBG’nin KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın ara bölgede faaliyet yürütmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, benzer ihlallerin yaşanmaması için gerekli koordinasyonun sağlanması çağrısında bulunuldu. KKTC yetkilileri, Çayhan Düzü’nün KKTC toprağı olduğunu ve bölgedeki yangın güvenliğinin KKTC İtfaiye Teşkilatı tarafından sağlandığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026, 09:49