Aileleri gururlandı

Taşkınköy Vakıf Anaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu renkli ve yaratıcı çalışmaları velilerle buluşturdu.

Sergide minik öğrencilerin sanat çalışmaları, etkinlik ürünleri ve yıl içerisinde gerçekleştirdikleri projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hazırlanan çalışmalar, aileler tarafından ilgiyle incelenirken sergi alanında duygu dolu ve gurur verici anlar yaşandı.

Taşkınköy Vakıf Anaokulu Müdürü Ersun Şişik, eğitim yılının başarıyla tamamlandığını belirterek, süreç boyunca özveriyle çalışan öğretmenlere ve emek veren öğrencilere teşekkür etti. Veliler, çocuklarının ortaya koyduğu ürünleri yakından görme fırsatı bulurken, serginin öğrencilerin gelişim sürecini yansıtan önemli bir etkinlik olduğu ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026, 10:14