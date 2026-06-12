Son derece doğru

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" ile ilgili yaptığı açıklamalara destek vererek, "Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları başlıklarında, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz" dedi.

Erhürman "Cumhurbaşkanlığında 200 Gün" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında icraatlarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" konularında yaptığı "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur." şeklindeki açıklamasını değerlendiren Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki açıklaması çok yerindedir" diye konuştu.

Erhürman, diplomasiyi Kıbrıs Türk halkının lehine kullanmak üzere Antalya Diplomasi Forumu ve Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantılarına katıldıklarına dikkati çekerek, "Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları başlıklarında, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz" ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesinde Türkiye ile devamlı istişare içinde olduklarını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusundaki çözüm iradesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs konusundaki müzakereleri sadece müzakere olsun diye yapmadıklarına işaret eden Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Kıbrıs ile görüşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Gerçekten çözüme ulaşacak bir süreç istiyoruz”

Şeffaflık ilkesi gereği görevdeki ilk 200 günün ardından bir değerlendirme toplantısı yapmaya karar verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışmalarını beş başlık altında değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk ve temel görevinin Kıbrıs sorunu olduğunu belirten Erhürman, çözüm iradesi tanımlarken herhangi bir model üzerinden tanımlama yapmadıklarını hatırlatarak, “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi, benim aldığım yüzde 63 oyun dahi üzerindedir.” dedi. Erhürman’ın Cumhurbaşkanı’nın bu iradeyi görmezden gelerek görev yapamayacağını kaydetti. Geçmiş deneyimlerden ders çıkarılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ortaya koydukları dört maddelik metodolojiye bağlı kaldıklarını söyleyen Erhürman, “Oyun başlamadan önce oyunun kuralları belli olsun ve bu kurallar bizi çözüme taşıyacak kurallar olsun.” anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

“Dört maddeye yönelik ‘asla kabul edilemez’ gibi bir yaklaşım yok”

Dört maddelik öneriyi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve görüştükleri diplomatik temsilcilerle paylaştıklarını kaydeden Erhürman, önerilerin uluslararası muhataplar tarafından özellikle bu son dönemde değerlendiriliyor olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, dört maddeye yönelik “asla kabul edilemez” şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıya olunmadığına da dikkat çekti. BM Genel Sekreteri Guterres’in görev süresinin son döneminde Kıbrıs sorununa ilgisini kaybetmediğini aksine bu konuya önem verdiğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Erhürman, Guterres’in birçok kez “Bu defa farklı olacak.” vurgusu yaptığını hatırlattı. Genel Sekreterin aşamalı yaklaşım ve zaman sınırlaması üzerinde de durduğunu kaydeden Erhürman, bu değerlendirmelerin kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk tarafının müzakereye karşı olmadığını ancak geçmişteki sonuçsuz süreçlerin tekrarlanmasını istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Biz müzakere olsun diye müzakere değil, gerçekten çözüme ulaşacak bir süreç istiyoruz.” dedi. “Kıbrıs sorununda bir gelişme var mı? Başladığımız noktanın çok daha ilerisindeyiz.” ifadelerini kullanan Erhürman, temkinli bir şekilde süreci ilerletmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Arzu edilen adım atılamadı ancak ilerlemeler var”

Güven artırıcı önlemler başlığı altında da konuşan Erhürman, özellikle “ileri adım” olarak ifade edilebilecek geçiş noktaları konusunda arzu edilen adımın atılamadığını ancak bazı ilerlemeler sağlandığını kaydetti. Yeni geçiş noktaları konusunda arzu edilen sonucun henüz elde edilemediğini söyleyen Erhürman, Metehan geçiş noktasında yapılan düzenlemelerin vatandaşlar tarafından fark edildiğini, Bostancı geçiş noktasında seyrüsefer hizmeti verilmeye başlandığını, Derinya’da aynı hizmetin henüz uygulamaya koyulamadığına ifade etti. Hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretinde denetimleri yapacak Bureau Veritas’ın yaklaşık beş yıllık beklemenin ardından görevlendirildiğini hatırlatan Erhürman, tescilli ürünlerle ilgili PDO/PGI Alt Komitesi kurulması önerisinin de kabul edildiğini söyledi. Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak mekanizmanın da kurulum aşamasına geldiğini ifade eden Erhürman, güven yaratıcı önlemler konusunda hedeflenen noktada olunmasa da somut ilerlemelerin yaşandığını yineledi.

Daha önce davet gelmeyen Kazakistan’da temaslar yaptık

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının görüşme masası dışındaki uluslararası temaslarına değinerek, özellikle Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ’nın iki defa Avrupa'da olmak üzere Kıbrıs konusu dışında çeşitli konularda da görüşme gerçekleştirdiği temaslarına işaret etti. “Görüşme masasının dışında da bir dünya var.” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu ve Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi kapsamındaki görüşmelerine değindi. Türk Devletleri Teşkilatı görüşmeleri kapsamında daha önce davet gelmeyen Kazakistan’dan davet alarak orada da birtakım temaslar yapıldığını kaydeden Erhürman, “Amacı doğru zemine oturtmaya çalışıyoruz.” dedi. Uluslararası ilişkiler konusunda beklentilerin gerçekçi zeminde tutulması gerektiğini belirten Erhürman, gelişmelerin ne aşırı beklentiyle ne de küçümseyici bir yaklaşımla değerlendirilmesini doğru bulduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk tarafının Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci statüsünde bulunduğunun altını çizen Erhürman, bu statülerin eğitim, yükseköğretim, spor, turizm ve teknik iş birliği alanlarında olabildiğince değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk halkı yeni bir hayal kırıklığı istemiyor”

Bir soruya karşılık, “Ben çözüm isteyen biriyim ama çözüm istemek demek ‘çözüm isterim’ diyerek, ortaya çıkabilecek fırsatları züccaciye dükkanına girmiş fil gibi devirip, devirip, götürmek demek değil” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni bir hayal kırıklığı istemediğinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı bu defa, bu iş çözüme ulaşsın istiyor. Ben bu bilinçle hareket ediyorum. 2004, 2017... 2026 hayal kırıklığı eklemem ucuna. Bütün iyi niyetimle arkadaşlarımla birlikte bu süreçten sonuç alınsın diye uğraşıyorum. Kimin ne yazdığı ne çizdiği de üzerimde zerre baskı oluşturmaz… Kesinlikle umutsuz değilim ama umut tacirliği yapacak hiç değilim.”

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026, 09:47