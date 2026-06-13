İhraç talep edilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “A Takımı” olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantı yaptı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” kararı sonrası partide yaşanan “yönetim krizi” gündemdeki yerini korurken, gözler MYK toplantısına çevrilmişti.

Toplantıda, iki belediye başkanının daha ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesine karar verildi. Kararı CHP Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. İhraç talebiyle disipline sevk edilen isimler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın daha önce “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığı, ayrıca son günlerde “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasına ilişkin iddialarla gündeme geldiği belirtildi.Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in ise bir restoranda çıkan yumruklu kavgaya karıştığı, bir kişiye yumruk attığı ve sonrasında darbedildiği aktarıldı.

Öte yandan, daha önce de Parti Meclisi (PM) üyeleri ve bazı isimlerin yer aldığı 9 kişinin daha ihraç talebiyle disipline sevk edildiği hatırlatıldı. Söz konusu listede Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin bulunduğu belirtildi. Bu isimlerin Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte hareket ettiği öne sürülürken, süreç parti içindeki gerilimi artırdı. Parti içinde olağanüstü kurultay çağrıları ve istifa tartışmaları da gündeme geldi. Öte yandan, bazı istifaların mahkeme kararı nedeniyle işleme alınmadığı belirtilirken, grup başkanvekilliği görevlerinde de değişiklikler yaşandığı ifade edildi. Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimlerin sürece itiraz ettiği bildirildi.