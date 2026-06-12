Ekipler seferber oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisi yakınlarındaki tarım arazisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerinde endişe yarattı. Alevlere ilk müdahale bölgede bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle yapıldı. Ardından İtfaiye, Sivil Savunma, belediye ekipleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personeli ile çevredeki iş yerlerine ait araçlar ve traktörlerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday, 15 zeytin ağacı ve 50 nar ağacının zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anız ve balyalar küle döndü

Öte yandan önceki gece saat 21.30 sıralarında, Hamitköy’de bir şahsa ait tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 7 dönüm anız, 9 rulo balya ve 30 metre uzunluğunda sulama borusu yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

