Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Gazimağusa ve Girne’de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği “Narko Güç Operasyonu”nda 3 kilo 80 gram hintkeneviri, 15 gram kokain, uyuşturucu içerdiği düşünülen haplar ve yeşil reçeteye tabi yüzlerce hap bulundu. Operasyon kapsamında M.D. (E-27), V.D. (E-32) ve Y.Z. (E-22) tutuklandı.

Zanlı V.D. dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Taşkın, 10 Haziran tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlının kullanımında bulunan bir bahçede uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu bahçeye operasyon düzenlediğini belirten polis, bahçe içerisinde bulunan bir barakada arama yapıldığını anlattı. Polis, barakanın içerisinde bulunan tahta korulukların arkasına gizlenmiş halde iki ayrı sırt çantası tespit edildiğini, çantalar içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı V.D.’nin tutuklandığını, itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini de mahkemeye aktardı. Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden polis memuru Murat Taşkın; alınacak ifadeler, incelenecek emareler ve yürütülecek araştırmalar bulunduğunu belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla V.D.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

İki zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Operasyonda tutuklanan M.D. ve Y.Z. ise Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların evlerinde yapılan aramada 15 gram ağırlığında kokain türü ve uyuşturucu içeren 27 adet hap ile satışı yeşil reçeteye tabi toplam 378 adet hap bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek bir gün ek süre talep etti. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, zanlıların birer gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.