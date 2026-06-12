Tablo iyi değil

Turizm Bakanlığı’nın Ocak- Nisan dönemini kapsayan istatistiki verileri özellikle kara kapılarından kuzeye geçenlerin sayısındaki dramatik düşüşü ortaya koyuyor. Buna göre; bu yılın ilk 4 ayında kuzeye geçen Rumların sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 oranında azalma gösterdi.

Aynı şekilde kara kapılarından kuzeye geçen yabancıların sayısında ciddi azalmalar oldu. Özellikle İsrail vatandaşlarının geçişlerinde yüzde 50’nin üzerindeki azalma dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs’taki otellerde konaklamalarda ise Türk turistlerin sayısında yüzde 2 gibi bir artış yaşanırken yabancı turistlerin konaklamalarında ciddi azalmalar oldu.

Güneyden gelişler azaldı

Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Nisan dönemine ilişkin istatistik verilerine göre; 2026 yılının ilk dört ayında kara kapılarından KKTC’ye giriş yapan Güney Kıbrıs vatandaşlarının sayısı, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 oranında azaldı. Geçen yıl 793 bin 487 olan sayı, bu yıl 646 bin 383’e gerilerken, toplamda 147 bin 104 kişilik düşüş kaydedildi.

Birçok ülkeden gelen ziyaretçi sayısı da düştü

Aynı dönemde Yunanistan, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayılarında da gerileme yaşandı. Yunanistan’dan gelen girişler 70 bin 487’den 56 bin 244’e düşerek yüzde 20,2 oranında azaldı. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı ise 63 bin 673’ten 51 bin 892’ye gerileyerek yüzde 18,5 düşüş gösterdi.

İtalya’dan gelen ziyaretçi sayısı 2025’te 13 bin 835 iken 2026’da 10 bin 231’e gerileyerek 3 bin 604 kişilik düşüşle yüzde 26,0 oranında azaldı.

Fransa’dan gelen ziyaretçi sayısı 2025’te 15.360 iken 2026’da 9.440’a düştü. Böylece 5 bin 920 kişilik azalma ve yüzde 38,5’lik düşüş oldu. Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayısı 2025’te 39 bin 29 iken 2026’da 35 bin 270’e geriledi. Bu ülkede 3 bin 759 kişilik düşüş ve yüzde 9,6 oranında azalma kaydedildi. Romanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise 2025’te 46 bin 620 iken 2026’da 44 bin 583’e düştü. Böylece 2 bin 37 kişilik azalma ve yüzde 4,4’lük düşüş oldu.

Almanya ve Polonya’dan gelen ziyaretçi sayılarında artış yaşandı. Almanya’dan gelenler 40 bin 765’ten 44 bin 117’ye yükselerek yüzde 8,2 artış gösterirken, Polonya’dan gelen ziyaretçilerde yüzde 10,1 oranında artış kaydedildi.

Genel toplamda kara kapılarından KKTC’ye giriş yapan kişi sayısı bir milyon 336 bin 455’ten bir milyon 128 bin 889’a gerileyerek yüzde 15,5 oranında düşüş gösterdi.

Konaklama verileri de iç acıcı değil

Turizm istatistiklerine göre, 2025–2026 Ocak-Nisan döneminde KKTC’de konaklama tesislerinde kalan turist sayılarında ülkelere göre dikkat çeken değişimler yaşandı. Verilere göre Türkiye’den gelen konaklayan turist sayısı 2025’te 316 bin 987 iken 2026’da 329 bin 564’e yükseldi. Bu artış 12 bin 577 kişi ve yüzde 4,0 olarak kayıtlara geçti. Almanya’dan gelen konaklayan turist sayısı ise 14 bin 185’ten 22 bin 9’a çıkarak 7 bin 824 kişilik artış gösterdi. Bu artış yüzde 55,2 olarak hesaplandı ve listedeki en yüksek yükselişlerden biri oldu. Avusturya’dan gelen turist sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. 209 kişiden 888 kişiye yükselen sayı, 679 kişilik artış ve yüzde 324,9 oranında yükseliş olarak kaydedildi.

İngiltere’den gelişlerde yüzde 52,3 azalma

Buna karşılık İngiltere’den gelen konaklayan turist sayısı 8 bin 849’dan 4 bin 224’e gerileyerek 4 bin 625 kişilik düşüş yaşadı. Bu gerileme yüzde 52,3 olarak kayıtlara geçti. İsrail’den gelen konaklayan turist sayısı 7 bin 654’ten 3 bin 284’e düştü. Bu da 4 bin 370 kişilik azalma ve yüzde 57,1 oranında düşüş anlamına geldi. Rusya’dan gelen turist sayısı 2 bin 316’dan 1 bin 826’ya düşerek yüzde 21,2 oranında geriledi. Polonya’dan gelen konaklayan turist sayısı bin 858’den bin 496’ya düşerek yüzde 19,5 azalma kaydedildi. ABD’den gelen turist sayısı bin 161’den bin 18’e gerileyerek yüzde 12,3 düşüş yaşadı. Bulgaristan’dan gelen konaklayan turist sayısı ise 963’ten 762’ye düşerek 201 kişilik azalma ve yüzde 20,9 oranında gerileme gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026, 09:45