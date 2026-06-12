Namusum için yaptım

Lefkoşa’da aldatma iddiası nedeniyle çıkan kavga, bir kişinin yaralanması, 3 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Türkmenistanlı U.D. Hamitköy’de boş arazi içerisinde karısını ve sevgilisi O.E.’yi yakaladı. Öfkeye kapılan U.D. karısıyla sarmaş dolaş yakaladığını iddia ettiği, O.E.’ye saldırmaya başladı. O.E. ile U.D. karşılıklı bir birlerine vurmaya başlarken, kavgaya M.K. de dahil oldu.

Zanlı O.E.’nin eski karısı olan M.K. kullandığı araçla eski eşine çarparak, hastanelik etti.

Göz kemiğinde kırık oluşan O.E. hastanede tedavi edildikten kısa süre sonra taburcu edilirken, Türkmenistanlı koca U.D., O.E. ve M.K. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Türkmenistanlı koca, “Namusun için kavga ettim” dedi.

Mahkemede olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 10 Haziran saat 23.00 sıralarında Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde meydana geldiğini anlattı. Polis, U.D.’nin, eşi M.U. ile görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile tartıştığını söyledi. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğünü belirten polis, iki erkeğin birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduklarını kaydetti. Polis, kavga sırasında her iki zanlının da makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ve ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını ifade etti.

Polis memuru; olay sırasında M.K.’nin de bölgede bulunduğunu belirterek, kullanımındaki aracı eski eşi O.E.’nin üzerine sürdüğünü ve aracın ön kısmıyla O.E.’ye çarptığını anlattı. Çarpmanın etkisiyle O.E.’nin göz kemiği orta duvarında kırık oluştuğunu belirten polis, olayın ardından üç zanlının da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru; soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, olayı gören iki kişiden ifade alındığını, bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini; ayrıca alınması gereken başka ifadeler bulunduğunu belirterek, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Namusum için kavga ettim

Mahkemede söz alan U.D. ise yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, “Namusum için kavga ettim. Karımı ve adamı aracın yanında birbirlerine sarılırken yakaladım ama karıma vurmadım” dedi.

Mahkeme; zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.