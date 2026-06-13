Bütçeden önemli pay istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği’nin (AB) beklenen Birleşmiş Milletler (BM) çabasındaki rolünü ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Haravgi’nin haberinde Avrupa Konseyi’nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısının ön hazırlıklarının da ele alındığı belirtilen görüşmede, Costa ile Konsey toplantısının gündemi ve Kıbrıs sorununun ana öncelikleri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği'nin bir sonraki çok yıllık mali çerçevesi (2028-2034 yılları arasını kapsayan bütçe) için bir teklif sunmasını memnuniyetle karşıladı ve bu sunumun müzakerelerde "önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

“Müzakere kutusu” olarak bilinen teklifin, bütçe görüşmelerinde ilk kez somut rakamlar içerdiğine dikkat çeken Hristodulidis bunun Avrupa'nın rekabet gücünü, güvenliğini, direncini ve stratejik özerkliğini güçlendirmede uzlaşmayı, hırsı ve esnekliği yansıttığını savundu. Bunun, müzakerelerde esaslı bir aşamanın başlangıcına işaret ettiğini kaydeden Nikos Hristodulidis, 2026 yılının sonuna kadar bir anlaşmaya varmanın ortak hedef olduğunu belirtti.

Raouna: Olgun ve dengeli

Önceki gün teklif sunan Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, teklifi hem "olgun" hem de "dengeli" olarak nitelendirdi ve zamanında bir anlaşmaya varılması yolunda belirleyici ve gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Raouna şöyle konuştu:

“Bu, aylar süren yoğun çalışmaların, şeffaflığın ve tüm üye devletlerle gerçek ve dürüst arabulucular olarak sürekli etkileşimin sonucudur.”

İrlanda, bu ayın sonunda Kıbrıs'ın yerine AB Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenecek ve Ekim ayında ikinci bir "müzakere paketi" sunması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda iç çekişmelerin yaşanması beklenmesine rağmen, bütçe konusunda yılsonuna kadar bir anlaşmaya varılabileceği umuluyor.