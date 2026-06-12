Ağır suça ağır ceza

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken valizinde metamfetamin ve metadon türü uyuşturucu maddeler içeren 306 hapla yakalanan İran uyruklu Ramın Esmaeilzade hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “uyuşturucu madde ithal” ve “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Mahkemenin gerekçeli kararını okuyan heyet başkanı, öncelikle olguları aktardı.

Başkan, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında yolcu olarak Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan sanığın valizinde 259 hap bulunduğunu söyledi.

Başkan, akabinde sanığın evinde yapılan aramada 47 adet daha hap bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Başkan, sanığın polise yaptığı açıklamada söz konusu hapların yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunu, geçmişte yaşadığı uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek amacıyla kullandığını ve ilaçları İran’dan temin ederek KKTC’ye getirdiğini söylediğini aktardı.

Heyet Başkanı; ele geçirilen hapların analiz edildiğini, 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu madde içerdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda sanık hakkında “uyuşturucu madde ithal” ve “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından dava getirildiğini kaydeden Başkan; sanığın soruşturmanın tamamlanmasının ardından 15 Ocak 2026’da tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini belirtti.

Etkin ve caydırıcı cezalar vermeli

Başkan, uyuşturucu suçlarının gerek KKTC’de gerekse dünyada giderek artış gösteren, toplum sağlığını ve kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eden suçlar arasında yer aldığını ifade etti. Uyuşturucu kullanımının bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilediğini, aynı zamanda birçok başka suçun işlenmesine de zemin hazırladığını kaydeden Başkan, bu nedenle mahkemelerin kamu yararını gözeterek etkin ve caydırıcı cezalar vermesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Ele geçirilen uyuşturucuların içerdiği metamfetamin ve metadon maddelerinin tehlikeli uyuşturucu türleri arasında bulunduğuna işaret eden Başkan davaya konu uyuşturucu miktarının da azımsanmayacak seviyede olduğunu belirtti. Uyuşturucunun ülkeye ithal edilmesinin suçun vahametini artıran önemli unsurlardan biri olduğunu kaydeden Başkan, mahkemenin sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiğini söyledi ve Ramın Esmaeilzade’yi 4 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

