Ülke büyük risk altında

DEVA Partisi lideri Babacan, “Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski, yani iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Acilen tedbir almanın zamanı geldi, geçiyor. Bu işin şakası yok. Bunun sonu çok kötü olur...İnanın, Türkiye yaşanacak ülke olmaz. Erdoğan’a sesleniyorum, çok pişman olursunuz ancak iş işten geçmiş olur" uyarılarında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

Sözlerine “Bugün büyük bir kaygıyla karşınızdayım” diye başlayan Babacan, “Bugün, ülke olarak bir uçurumun eşiğine geldiğimizi söylemek ve hükûmeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım” dedi. Türkiye'nin CDS (Kredi Temerrüt Takasları) verilerini gösteren Babacan şunları söyledi:

“Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski, yani iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Çocuklarımızın yarınları tehdit altında. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin kredi notu tarihin en kötü seviyesine indi. Türkiye'nin temerrüt, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS tam 836 baz puana çıktı. Bu gösterge uçağın radarı gibi. Pilota ‘Uçağın yönünü değiştirmezsen dağa çakılacaksın' diyor.

Acilen tedbir almanın zamanı geldi, geçiyor. Bu işin şakası yok. Bunun sonu çok kötü olur. Dünyada pek çok ülkede gördüm. İflasın, temerrüttün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. İnanın, Türkiye yaşanacak ülke olmaz. Erdoğan'a sesleniyorum, çok pişman olursunuz ancak iş işten geçmiş olur.

Tarih şahit olsun ki bugün uyarımı yapıyorum. Derhal aklınızı başınıza toplayın. Ekonomi ve finans yönetiminde derhal aklın ve bilimin gereğini yapın. Allah'ın verdiği aklı kullanın. Erdoğan'a çağrı yapıyorum: Merkez Bankası'na ve TÜİK'e acilen liyakatli kadroları atayın ve bu bağımsız kurumlardan elinizi çekin.”

