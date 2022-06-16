Başarıyla icra edildi

Yılmaz YAKAR

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının deniz safhası icra edildi.

Tatbikat, KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde iki senaryoda gerçekleştirildi.

Tatbikatın ilk senaryosunda, KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari gemi çarpıştı.

Çarpışan gemilerin yardım çağrısı üzerine Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye 2 sahil güvenlik korveti 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ve 3 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Deniz üzerinde ve lastik bot içerisinde bulunan kazazedeler tespit edilerek, yüzer sedye metoduyla kurtarılarak Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi’ne intikal edildi.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından atılan SAR kitinde ve şişme lastik botta bulunan kazazedeler Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi hızlı kurtarma botları ile kurtarılarak Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi’ne intikal ettirildiler.

Paraşütle atlayan AKİP timi tarafından denizden bir kazazede kurtarılırken, düzensiz göçmenleri taşıyan kuru yük gemisinin geçişi engellendi. Kuru yük gemisi mürettebatının gemiyi teslim etmemek için yangın çıkarması üzerine, yangına müdahale edilip mürettebat ve düzensiz göçmenler gemiden tahliye edildi.

İkinci senaryo kapsamında ise, bir ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarılarak ambulans helikopterle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Akaryakıtın denize yayılmasını önleme amacıyla denize bariyer döşendi.

Tatbikat öncesi, TCSG Yaşam isimli korvette emniyet brifingi verildi.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile 9 ülkeden gözlemciler, Gönyeli ailesi, Türkiye ve KKTC’den basın mensupları takip etti.

Tatbikatın başlamasının öncesinde Yaşam Gemisi’nde Şehit Teğmen Caner Gönyeli anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Tatbikatta tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan gemi ve sahil güvenlik botları da kullanıldı.