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7 kişiyi kandırdı

Emlakçı olmadığı halde yabancı uyruklu öğrencilere ev kiralayacağını söyleyerek para toplayan Paul Ehımotor yakayı ele verdi

7 kişiyi kandırdı

Lefkoşa’da emlakçı olmadığı halde yabancı uyruklu 7 kişiyi, ev kiralayacağını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen Nijeryalı üniversite öğrencisi Paul Ehımotor dün mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.
Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2022 yılı Nisan ve Mayıs ayları arasında Lefkoşa bölgesinde kendisini emlakçı olarak tanıtıp 7 kişiyi dolandırdığını söyledi. Polis, zanlının yabancı uyruklu 7 kişiden kapora niyetiyle toplam 4 bin 800 dolar ile 750 sterlin aldığını ifade etti. 
Polis, zanlı ile ilgili yeni şikâyetçilerin ortaya çıkabileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.  
Zanlının mağdurlara vermiş olduğu imzalı kâğıtların da araştırılması gerektiğini aktaran polis, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme talebi kabul etti.  

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