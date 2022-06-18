Soyundu ve saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gündüz vakti akıl almaz bir olay yaşandı. Nijeryalı 24 yaşındaki Chidera Emmanuel,

gözüne kestirdiği 71 yaşındaki kadının evine gizlice girdi. İçeriye girdikten sonra kapıyı kilitleyen ve soyunarak tamamen çıplak vaziyette kalan Nijeryalı sapık, yaşlı kadına “hazır mısın?” (Are you ready) diye sordu. Ardından kadını sırt üstü yere yatırdı.

“Polis, polis” diye bağırmaya başlayan yaşlı kadın bir hamle yaparak sokağa fırlayınca Nijeryalı Chidera, apartmanın üçüncü katından atlayarak kayboldu. Polis; zanlıyı bir arka sokakta saklandığı evde buldu ve makul güç kullanarak tutukladı. Dün mahkemeye çıkarılan zanlının gazetecilere gülerek poz vermesi dikkat çekti.

Gündüz vakti eve daldı

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 16 Haziran 2022 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Köşklü Çiftlik bölgesinde ikamet eden 71 yaşındaki kadının evine gizlice giriş yaptığını söyledi.

Polis, apartmanın üçüncü katındaki ikametgâha giriş yapan Emmanuel’in 71 yaşındaki kadını karşısında görünce önce kapıyı içeriden kilitlediğini ardından soyunmaya başladığını açıkladı.

Polis, zanlının tamamen çıplak kaldıktan sonra söz konusu kadına hitaben İngilizce olarak "Are you ready" yani “hazır mısın?” dediğini, kadını boğazından sıkarak sırt üstü yatırdıktan sonra cinsel tecavüzde bulunmak istediğini dile getirdi.

Balkondan atlayıp kaçtı

Polis, kadının kendi çabası ile yerden kalkmayı başardığını, ikametgâhın dışına çıkarak, yardım istediğini anlattı.

Polis, bu esnada zanlının balkondan atlayıp kaçtığını ancak kısa süre sonra olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgâhta tespit edilerek ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu beliren polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘cinsel tecavüze teşebbüs etmek, ev açma, mülke tecavüz, ciddi darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.