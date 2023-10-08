Merdi ile İdris denetimlerde yakalandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren Kongo uyruklu Merdi Lokangaka ile Nijerya uyruklu Mustapha İdris tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Lokangaka’nın bin 259, İdris’in ise 735 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Polis, 6 Ekim 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da şüpheli görülen Kongo uyruklu Merdi Lokangaka ile Nijerya uyruklu Mustapha İdris’in kimliklerinin kontrol edildiğini söyledi. Polis, kontroller sonucunda zanlıların ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Lokangaka’nın 25 Nisan 2020 yani bin 259, İdris’in ise 1 Ekim 2021 tarihinden toplam 735 gündür kaçak yaşam sürdüğünü belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yani başladığını, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi talep edildiğini ifade etti. Zanlıların ülkeye giriş yaptıktan sonra herhangi yasal bir işlem yapmadıklarını kaydeden polis, kaçak yaşam sürdükleri süre içerisinde KKTC’de ne yaptıklarının araştırılacağını söyledi.

Polis memuru, her iki zanlının da soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Toplam 7 kişi yakalandı

Öte yandan ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi daha tutuklandı. Böylelikle Lefkoşa’da tutuklanan 2 kişiyle birlikte zanlı sayısı 7 oldu.