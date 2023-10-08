İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyon sonucunda 15 gram hintkeneviri ele geçirdi. Operasyonda Ahmed Abdülaziz El Ladan isimli Nijeryalı tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 6 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmed Abdülaziz El Ladan’ın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, evin salonunda çalışma masası üzerinde bulunan 15 gram hintkeneviri, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir öğütücünün emare alındığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Bulunan uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma maçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

